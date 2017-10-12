Ущерб на 20 миллионов: чиновников Роскомнадзора заподозрили в выплате второй зарплаты – СМИ

Уголовное дело в отношении трех чиновников Роскомнадзора, в том числе пресс-секретаря организации Вадима Ампелонского, связано с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства. Им вменяется причинение ущерба на сумму более 20 млн рублей, сообщает Business FM со ссылкой на источник.

Собеседник радиостанции рассказал, что невысокую зарплату работников Роскомнадзора решили компенсировать за счет выплат из средств ФГУП. Эти действия чиновников следствие расценило как мошенничество. «По предварительным данным, ущерб от их действий превысил 20 млн рублей», – уточнил источник.

По его словам, схему с начислением заработной платы через ФГУП «Главный радиочастотный центр» чиновники Роскомнадзора придумали еще в 2012 году. «У работников этого ведомства заработная плата очень небольшая, а работу они делают гигантскую и очень полезную. Поэтому они изыскали способ дополнительно оплачивать тяжелую работу через ФГУП за счет его прибыли», – рассказал собеседник радиостанции, добавив, что формально чиновники нарушили закон, поскольку работники Роскомнадзора относятся к госслужащим, они получают зарплату и надбавки к зарплате в соответствии с утвержденной сеткой.

По данному факту сотрудники СУ ЮАО СКР по Москве возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). Его фигурантами стали трое: советник «Главного радиочастотного центра», глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков, помощник главы Роскомнадзора и пресс-секретарь этого ведомства Вадим Ампелонский и начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин.

Следователи полагают, что нарушения имели место с ноября 2012 года по 9 февраля 2017 года. За это время сотрудникам Роскомнадзора была незаконно выплачена зарплата на сумму 29 млн 187 тысяч рублей. Деньги начислялись людям, которые были оформлены на работу во ФГУП, но в действительности там не появлялись. По данным Telegram-канала Mash, во ФГУП был организован целый «департамент-призрак», которому выделялись весьма «неплохие деньги».

«Весельчаков частично признал вину, согласившись с тем, что были формальные нарушения при выплатах зарплаты, однако он категорически не согласен с тем, что имело место мошенничество и какие-то хищения», – рассказал источник BFM. Именно поэтому 5 октября следствие обратилось в Чертановский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте для него. Двух же других подозреваемых, Вадима Ампелонского и Бориса Едидина, следователи потребовали заключить под стражу, ссылаясь на то, что подозреваемые не признали вину и якобы «дают ложные показания». Однако суд не нашел оснований для их заключения в СИЗО и отправил их под домашний арест до 7 ноября этого года.

Следственное управление по ЮАО 11 октября предъявило обвинение Едидину и Весельчакову. В четверг, 12 октября, следователи предъявляют обвинение Вадиму Ампелонскому. Его адвокат Игорь Пегов уже обжаловал решение районного суда о домашнем аресте в Мосгорсуде. Защитник отказался комментировать уголовное дело, сославшись на то, что дал подписку о неразглашении предварительного следствия. Он также сообщил, что его подзащитный не признает вину по делу о мошенничестве

В то же время адвокат Бориса Едидина Артур Большаков заявил, что хоть и не стал обжаловать избранную его подзащитному меру пресечения, но считает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления. Адвокат отметил, что далеко не всякое нарушение образует состав преступления. «Борис Александрович виновным себя не признал. Исходя из тех данных, которые были представлены в суд и которые у нас имеются, в его действиях отсутствуют состав какого-либо преступления, а тем более мошенничества», – заявил защитник. Он отметил, что его подзащитный, работая в Роскомнадзоре и получая зарплату, «не знал, как она была сформирована, и знать не мог, ему об этом ничего не говорили». «Поэтому, если какие-то нарушения и были, то ставить их в вину Едидину неправильно и несправедливо», – подчеркнул защитник.

Москва, Иван Гридин

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