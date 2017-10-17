Уволена директор ярославского интерната, заставившая детей пить мочу. Ей грозит уголовное дело

В ярославском интернате для глухих детей, где сотрудники заставляли пить их мочу, уволили директора. Решение принял региональный департамент образования. Об этом сегодня объявила глава ведомства Ирина Лобода.

По ее словам, такие методы воспитания недопустимы. В интернате пройдет комплексная проверка, по итогам которой чиновница не исключила принятия «дополнительных мер», сообщает издание 76.ru.

Накануне Уполномоченный по правам детей Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что на его «горячую линию» поступила жалоба на директора школы-интернаты №7. Её обвинили в издевательствах над детьми. В ходе проверки выяснилось, что трое воспитанников интерната помочились в бак с питьевой водой. Женщина решила их наказать и заставила подростков в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, говорилось в сообщении омбудсмена.

Крупин направил материалы проверки в областную прокуратуру и департамент образования. Добавим, что проверку по факту вопиющего инцидента начал Следственный комитет. Против экс-директора интерната могут возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

Ярославль. Другие новости 17.10.17

Олег Дудко, осужденный за покушение на генерала Тимониченко, обжаловал приговор. / Как в детективе: нашелся еще один автореферат диссертации главы Минкульта РФ. / ЕСПЧ не увидел политики в деле «Ив Роше», но присудил Навальным компенсацию. Минюст РФ не согласен. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»