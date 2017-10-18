Директор ярославского интерната, заставившая детей пить мочу, попала под следствие

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении директора школы-интерната №7 для глухих детей, которая заставляла воспитанников пить мочу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Женщина подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ), соединенным с жестоким обращением.

Ранее Уполномоченный по правам детей Ярославской области Михаил Крупин сообщил, что на его «горячую линию» поступила жалоба на директора школы-интернаты №7. Её обвинили в издевательствах над детьми. В ходе проверки выяснилось, что трое воспитанников интерната помочились в бак с питьевой водой. Женщина решила их наказать и заставила подростков в своем присутствии помочиться в банки для сбора мочи и выпить содержимое, говорилось в сообщении омбудсмена. Отмечалось, что Крупин направил материалы проверки в областную прокуратуру и департамент образования. Накануне глава департамента образования объявил об увольнении директора интерната.

Проверку по факту инцидента проводил также Следственный комитет, по итогам которой было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 48-летняя директор школы-интерната «применяла к двум учащимся 15-ти и 16-ти лет, страдающим заболеванием органов слуха, недопустимые воспитательные меры…, унижала их человеческое достоинство», – говорится в сообщении СКР. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства совершенного преступления.

Ярославль, служба информации РИА «Новый День»

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