В Москве на несанкционированных митингах задержали 230 человек

В центре Москвы полицейские задержали более 230 участников несогласованной акции. Задержания прошли на Манежной площади и Тверской улице. Участников акции доставили в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. У некоторых из них было изъято холодное и травматическое оружие, передает «Интерфакс».

По словам менеджера правозащиты движения «Открытая Россия» Полины Немировской, среди задержанных на Пушкинской площади есть несовершеннолетний. Задержанных доставляют в ОВД «Китай-Город», «Тверское» и «Богородское», «Открытая Россия» направила к ним адвокатов, сообщила Немировская.

Между тем, в минувшую пятницу ФСБ России сообщила о пресечении деятельности в Московском регионе ячейки движения «Артподготовка» (запрещена в России), планировавшей 4-5 ноября совершить поджоги административных зданий и нападение на полицейских. Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение «Артподготовка» (запрещена в России) и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым, как считает спецслужба, «с целью организации в России революции».

В июле этого года в отношении Мальцева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете «пропаганду насильственных действий», заявили в ФСБ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.11.17

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