В Москве возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках 5 ноября

В Москве после несанкционированной акции 5 ноября, в ходе которой было совершено нападение на сотрудника полиции, возбуждено несколько уголовных дел. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, расследование ведется в рамках ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ведомстве уточнили, что за несколько дней до несанкционированной акции – 31 октября 2017 года – в сети Интернет был размещен видеоролик, содержащий призывы к массовым беспорядкам и осуществлению террористической деятельности, а также к действиям экстремистского толка 5 ноября года в различных городах России. Наряду с этим была размещена информация, содержащая описание способов совершения преступления, противодействия сотрудникам правоохранительных органов.

«Эти действия, как полагает следствие, спровоцировали определенные категории граждан собраться на несанкционированные массовые мероприятия 5 ноября в Москве», – говорится в сообщении СКР.

В этот же день были установлены и доставлены в правоохранительные органы более 350 человек, в том числе несовершеннолетние, нарушавшие общественный порядок. Участники несанкционированных акций допрошены следователями в качестве свидетелей, у них проведены выемки. У некоторых участников акции изъяты многочисленные предметы, используемые для насильственных действий (черные маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвёртки, кастеты, металлическая арматура, раскладные ножи, профессиональные рогатки с металлическими шарами, молотки, баллончики с газом и краской), а также символика организаций, запрещенных на территории России, уточнили в ведомстве.

Кроме того, 48-летний мужчина, находившийся вблизи проведения митинга в Москве, при проверке документов нанес сотруднику полиции кулаком удары в голову, причинив телесные повреждения. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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