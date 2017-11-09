В метро Москвы схватили нервного юношу с компонентами взрывчатки

В московском метро 19-летнего юношу, в рюкзаке у которого нашли компоненты взрывчатки.

Парня остановили для проверки на станции «Охотный ряд». Правоохранители обратили внимание на молодого человека, посколько он вел себя подозрительно нервно, сообщает телеграм-канал Mash.

В рюкзаке у задержанного обнаружили 5 пакетов серы, калиевой селитры и калия. Объяснить, для чего ему понадобились эти химические вещества, молодой человек не смог. В настоящее время его допрашивают сотрудники спецслужб.

Напомним, в начале октября ФСБ объявила о задержании в Московском регионе боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По данным спецслужбы, глубоко законспирированная ячейка собиралась устроить в сентябре взрывы в местах массового скопления людей и на транспорте. В местах их проживания изъяты две готовые к применению мощные самодельные бомбы, пистолеты, гранаты, предметы для изготовления взрывных устройств.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.17

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