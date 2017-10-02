Понедельник, 2 октября 2017, 12:25 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

,

В Московском регионе обезврежена очередная группа террористов: готовили взрывы

В Московском регионе обезврежена очередная группа террористов: готовили взрывы

В Московском регионе задержаны боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Глубоко законспирированная ячейка планировала в сентябре взрывы в местах массового скопления людей и на транспорте.

Как сообщила пресс-служба ФСБ России, ячейкой руководили иностранные эмиссары, а в ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона – сторонники «насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного Исламского Халифата».

В ведомстве отмечают, что террористы придерживались повышенных мер конспирации. Однако в ходе проведенных мероприятий 30 сентября все члены ячейки задержаны. В местах их проживания изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы для изготовления взрывных устройств.

Уголовное дело планируется возбудить по ст.ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ...», 205.5 «Организация деятельности террористической организации...» УК РФ.

Данные о задержанных не разглашаются в интересах следствия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

Реновация добралась до московских туалетов. / Из-за «закона Яровой» иностранные операторы могут покинуть Россию. / В Подмосковье полицейские сожгли тонну конопли.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве задержан педофил, напавший в парке на школьника

В кафе в центре Москвы умерла девушка

В Москве мужчина изнасиловал женщину на глазах ее сожителя

Актер из «Физрука» погиб при попытке помочь пострадавшим в ДТП

В Москве в мемориал полковнику Буданову бросили коктейль Молотова

В московском дендропарке найдены останки человека

СКР заподозрил московских туроператоров в мошенничестве на 1,5 млн рублей

Звонки с угрозами о минировании «выселили» 16 московских управ
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Москва, все новости

Политика /

СМИ: омский губернатор попрощался с подчиненными в ожидании решения Кремля об отставке

В Москве задержан педофил, напавший в парке на школьника

В Подмосковье ликвидирована крупная подпольная нарколаборатирия

Реновация добралась до московских туалетов

Технологии /

Из-за «закона Яровой» иностранные операторы могут покинуть Россию

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости