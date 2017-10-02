В Московском регионе обезврежена очередная группа террористов: готовили взрывы

В Московском регионе задержаны боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Глубоко законспирированная ячейка планировала в сентябре взрывы в местах массового скопления людей и на транспорте.

Как сообщила пресс-служба ФСБ России, ячейкой руководили иностранные эмиссары, а в ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона – сторонники «насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного Исламского Халифата».

В ведомстве отмечают, что террористы придерживались повышенных мер конспирации. Однако в ходе проведенных мероприятий 30 сентября все члены ячейки задержаны. В местах их проживания изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы для изготовления взрывных устройств.

Уголовное дело планируется возбудить по ст.ст. 223.1 «Незаконное изготовление взрывчатых веществ...», 205.5 «Организация деятельности террористической организации...» УК РФ.

Данные о задержанных не разглашаются в интересах следствия.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

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