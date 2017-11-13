За имя хакера, укравшего интимные фото Волочковой, назначена награда

Экс-любовник Анастасии Волочковой Чермен Дзотов объявил награду в обмен на информацию о похитителе снимков, на которых пара занимается любовью. Бизнесмен пожаловался на бездействие правоохранителей и опросил о помощи пользователей соцсети Instagram.

«20000 я заплачу тем, кто найдет мне ФИО и местоположение хакера, взломавшего мой телефон в марте 2017 года. Полиция пока бездействует, собираемся подавать заявление в прокуратуру, детектив работает, но дополнительная помощь не помешает», – написал Дзотов.

Бизнесмен уточнил, что их отношения с Волочковой закончились в 2015 году. Бывший бойфренд балерины взял вину за слив в сеть снимков на себя. Он пояснил, что делал фото только для личного пользования. Кроме того, Дзотов упомянул, что во взломанном телефоне были и видео интимных встреч, впрочем, их хакер не опубликовал.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.11.17

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