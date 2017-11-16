Волочкова назвала экс-любовника «чурменом» за слив секс-фото в Сеть

Анастасия Волочкова уверена, что ее интимные фотографии бывший любовник Чермен Дзотов сам опубликовал в интернете, а его заявления о взломе телефона ложны. Балерина считает, что этот поступок не достоин настоящего мужчины.

Волочкова написала гневный пост в Instagram. «Парень поступком не только себя опустил, но и малую родину. Для меня кавказские мужчины были олицетворением достоинства, чести и уважения к женщине. Настоящие мужчина не поступают так, как этот подонок для пиара на моем имени, которое создавалось годами постоянного труда. Уверена – найдутся благородные мужчины, которые объяснят этому чурмену (после низкого поступка иначе его не назвать), что он не прав», – заявила танцовщица.

Балерина отметила, что не считает Дзотова мужчиной, а потому «ему не дадут женщины, а мужчины руки не пожмут». Волочкова сказала, что экс-любовник таким способом решил привлечь к себе внимание.

При этом звезда заявила, что якобы брат Дзотова находится в том же месте заключения, что и ее бывший водитель, который украл у балерины деньги. Вероятно, этот факт каким-то образом связан с низким поступком экс-любовника, предположила Волочкова.

Тем временем, Чермен Дзотов настаивает на том, что фото были украдены с его телефона, взломанного злоумышленником. Ранее он объявил награду в обмен на информацию о похитителе снимков, а также пожаловался на бездействие правоохранителей.

Москва, Зоя Осколкова

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