Метеорит «атаковал» Мурманскую область

Космические гости зачастили с визитами на Землю. Накануне падение яркого метеорита наблюдали жители нескольких городов Мурманской области.

Очевидцы в соцсетях пишут, что светящийся объект, похожий на метеорит, пролетел по небу около 8 часов вечера. Движуюся яркую точку на темном небосклоне заметили жители Мурманска, Мончегорска, Снежногорска, Падуна. В Сети появилось несколько видео с полетом «космического странника», снятые автомобильными регистраторами. Падение метеорита длилось не менее 5 секунд и сопровождалось множеством ярких вспышек.

Стоит отметить, что полет огненного шара наблюдатели не только россияне, но и жители Финляндии и Норвегии.

Впрочем, некоторые пользователи отмели версию падения метеорита. Они склоняются к тому, что это был запуск ракеты.

Накануне сообщалось о падении метеорита над американском городе Феникс. Полет ярко светящегося небесного тела зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сгорающий в атмосфере метеорит осветил яркой вспышкой ночное небо, после чего погас.

В начале сентября полет метеорита наблюдали жители Санкт-Петербурга и окрестностей.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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