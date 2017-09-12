В небе над Петербургом взорвался метеорит

Жители Санкт-Петербурга вечером в понедельник, 11 сентября, наблюдали ярко светящийся метеорит в небе над городом. Небесное тело пролетело по небу и сгорело над горизонтом.

Падение метеорита, сопровождавшееся «огненной» вспышкой, было хорошо видно в разных районах города и в Ленобласти, сообщают очевидцы в социальных сетях. На многочисленных видео с автомобильных регистраторов, опубликованных в Сети, видно, как яркий светящийся шар пролетает по небосводу и сгорает над землей.

По словам сотрудника петербургского планетария Марии Смирновой, летающим объектом был метеороид размером, предположительно, несколько сантиметров.

Специалист уточнила, что искать обломки небесного тела нет смысла, поскольку он сгорел целиком и был гораздо меньше знаменитого Челябинского метеорита. «Судя по видео, он сгорел целиком, ведь он был не такой большой, как в Челябинске. Так что искать не стоит», – сказала специалист, чьи слова приводит «Интерфакс». Смирнова добавила, что такие явления происходят постоянно – недавно аналогичную вспышку на небе наблюдали жители Краснодарского края.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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