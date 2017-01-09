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Публикации за 09.01.17

Над Архангельской областью пролился метеоритный дождь (ВИДЕО) / Видеорегистраторы зафиксировали взрывы двух болидов

Над Архангельской областью пролился метеоритный дождь (ВИДЕО) Видеорегистраторы зафиксировали взрывы двух болидов

Над Архангельской областью взорвался метеорит. Небесное тело пролетело в Онежском районе и сгорело в плотных слоях атмосферы. Падение горящего метеорита в темном небе запечатлел автомобильный видеорегистратор, видео было выложено в интернет.

По данным источника в региональном управлении МЧС, обошлось без пострадавших и разрушений на земле, сообщает портал Flashnord

В то же время издание Poliksal отмечает, что жители Архангельской области наблюдали в небе над регионом настоящий метеоритный дождь. Случаи падения болидов были зафиксированы у Котласа и на трассе из Северодвинска в Онегу.

Ранее сообщалось, что над Землей с 28 декабря по 7 января пройдет метеоритный поток Квадрантиды. Его пик пришелся на ночь с 3 на 4 января.

Архангельск, Светлана Петрова

Архангельск. Другие новости 09.01.17

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