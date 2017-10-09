«Старший брат» Челябинского метеорита грозит Земле катастрофой

Астроном из Университета Техаса Джудит Рис предрек катастрофу. Согласно его расчетам, 12 октября с Землей столкнется крупный астероид ТС4 2012. По оценкам ученого, космический странник превышает 40 метров в диаметре, что вдвое больше размеров Челябинского метеорита, а столкновение с ним сулит катастрофические последствия для нашей планеты.

Впрочем, на данный момент оценить реальные размеры астероида ученые не могут, так как он находится в нескольких тысяч километров от Земли, что затрудняет его изучение. Как пишет «Царьград», по мнению большинства исследователей, печальное развитие событий – наименее реальный из всех возможных сценариев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.17

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