К Земле летит очередной опасный астероид

Ученые сообщили, что к Земле движется крупный астероид. Опасный объект сблизится с нашей планетой 12 октября. Однако астрономы пока не могут сказать, на каком расстоянии опасный объект, получивший название 2012 ТС4, пролетит мимо нас.

Космический странник был обнаружен еще в 2012 году. Они рассчитали его массу и диаметр, астероид по своим параметрам превосходит Челябинский метеорит. По данным портала Space, падение такого астероида на нашу планету вызвало бы катастрофические последствия. Ученые уверяют, что шансы столкновения данного астероида с Землей – практически нулевые.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.09.17

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