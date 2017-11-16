Огненная вспышка в небе: метеорит упал на американский город

Жители американского города Феникс стали свидетелями падения метеорита в ночном небе над городом. Полет ярко светящегося небесного тела запечатлели камеры видеонаблюдения. Кадры падения метеорита выложили в интернете американские СМИ.

На видео видно, как «космический странник» осветил яркой вспышкой ночное небо, после чего погас, сгорев над землей.

Как сообщал «Новый День», в начале сентября метеорит пролетел в небе над Санкт-Петербургом. На многочисленных видео с автомобильных регистраторов, опубликованных в интернете, видно, как яркий светящийся шар пролетает по небосводу и сгорает над горизонтом. По словам специалистов петербургского планетария, летающим объектом был метеороид размером, предположительно, несколько сантиметров. Ранее недавно аналогичную вспышку на небе наблюдали жители Краснодарского края.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

Ученые нашли еще одну причину вреда соли для организма. / В Африке разбушевался смертельный вирус. / У итальянцев появился официальный государственный гимн. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»