В Молдавии вандалы разбили памятник Пушкину

Посольство России в Молдавии потребовало от молдавских властей тщательного расследования осквернения памятника поэту Александру Пушкину в центральном парке города Фалешт, назвав выходку вандалов кощунственной. Об этом говорится в заявлении на сайте российской дипмиссии. Вандалы в минувшие выходные отломали голову и плечи статуи, а также разбили ступени, на которых стоит постамент. По данном факту было возбуждено уголовное дело по ст. 228 «Вандализм».

«Непонятно, чем руководствовались пока неустановленные правонарушители: хулиганскими побуждениями или стремлением угодить проводникам антироссийского курса в молдавских политических кругах?», заявили российские дипломаты, указав при этом, что осквернение монумента Пушкину «диссонирует на фоне недавнего открытия в России памятника молдавскому историческому деятелю – господарю Дмитрию Кантемиру».

Диппредставительство России призвало Кишинев провести «тщательное расследование инцидента, который, как известно, попадает под действие Уголовного Кодекса Республики Молдова», и оказать содействие в восстановлении памятника. «Кощунственная выходка вандалов не должна остаться безнаказанной», – подчеркнули в посольстве РФ.

Кишинев, служба информации РИА «Новый День»

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