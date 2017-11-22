Москва может выслать молдавских гастарбайтеров В ответ на очередной демарш Кишинева

Ответом на очередной демарш Молдавии, запретившей въезд в страну делегации правительства Москвы на Форум делового сотрудничества в Бельцах, должна стать высылка «миллионной армии» молдавских гастарбайтеров. Такое мнение высказал российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что значительная часть из них работает как раз в Москве и Подмосковье.

«Чего добиваются власти Молдовы? Высылки всех молдавских гастарбайтеров из России домой? А кто тогда детей молдавских кормить будет? Плахотнюк? Или Додон?» – задается вопросом эксперт.

Молдавские власти и ранее допускали подобные демарши. Мартынов напомнил, как первоначально персонами нон грата «в этой самой нищей стране Европы» объявлялись российские военные, политологи и журналисты, потом – политики и депутаты Госдумы, затем – вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Теперь вот целая делегация Правительства Москвы», – возмутился Мартынов.

Эксперт считает, что в этой ситуации нужно «политическим решением обнулить все патенты на работу гражданам Молдовы в России и предложить покинуть РФ в течении двух недель».

«Бессрочно, до тех пор, пока в Молдове существует полицейско-олигархический режим имени Владимира Плахотнюка с выстроенной им лично архитектурой власти, включаю институцию «пророссийского» президента с ограниченными возможностями», – заключил Мартынов.

Как известно, 23-24 ноября в Бельцах должен впервые пройти Форум делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова». Однако, по данным omg.md, участники оказались заблокированы в Кишиневском международном аэропорту, а пограничная полиция запретила им въезд в в республику. При этом официальная причина таких действий не сообщается.

Мэр Бельц Ренато Усатый подверг критике действия Кишинева, отметив, что московская делегация состоит из известнейших специалистов в области коммунального хозяйства, «чей опыт и знания столь необходимы молдавским специалистм не только из Бельц, но и из других городов и сел страны».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.11.17

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