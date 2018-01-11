Молдавия превратилась в Украину: пытается изменить сознание населения

Молдавская власть, которая по сути является таким же «фашистским и антироссийским режимом, как на Украине и в Прибалтике» запретила вещание российских новостных и информационно-аналитических телепередач в попытке изменить сознание народа, который на самом деле в большинстве своем симпатизирует России. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новый День» политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. По его оценке, Кишинев надеется таким образом выслужиться перед Евросоюзом.

Как отметил Матвейчев, экономическая и политическая ситуация в Молдавии находится на таком слабом уровне, что ответ российской стороны на законопроект о запрете российских ТВ-программ сможет ее еще больше подкосить.

«Все это мы уже проходили. Мы можем сделать запреты на их вина, на их сельхозпродукцию – молдавское сельское хозяйство на 80% ориентировано на Россию. Там люди ездят на ослах по глинобитным дорогам, кроме трех асфальтовых трас через всю Молдову. Все полностью деградировало за последние 25 лет», – сказал эксперт.

По его словам, экономика Молдавии держится на работе гастарбайтеров и тех деньгах, которые дает Кишиневу Евросоюз. «По сути дела она (Европа) содержит антироссийские режим, дает им кредиты. Кроме этого, вся Молдова работает гастарбайтерами – люди работают в России, в Италии, где угодно, и присылают своим родным по 100 долларов в месяц, на них и выживают. Вот и вся экономика», – констатировал политолог.

Политолог выразил уверенность в том, что действия молдавских властей нацелены на еще большее отдаление республики от России.

«По сути, в Молдавии у власти находится также же фашистский, антироссийский режим, как на Украине и в Прибалтике. Он ничем не отличается: он точно такой же олигархический, как на Украине, но если президент Порошенко на Украине – фигура видимая, президент все-таки, то в Молдавии тайным руководителем и хозяином всей страны, всех депутатов, всего правительства, человеком, который решает там абсолютно все, является олигарх Владимир Плахотнюк», – сказал Матвейчев.

Он также обратил внимание, что «хозяин Молдавии» в России объявлен в розыск, но «в противовес этому он продолжает вести антироссийскую политику, надеясь, что его за это как-то защитит и будет защищать Евросоюз».

С другой стороны, как отметил Матвейчев, простые граждане Молдавии настроены пророссийски. «Население в Молдове является пророссийским. В Кишинёве люди все на русском разговаривают. У нас в России есть города в национальных республиках, где вы можете русскую речь не услышать, а там, как бы заграницей, все разговаривают на русском. Они (молдавские власти) хотят людей полностью отучить от России и ведут такую же русофобскую политику, как и власти Украины. И для того, чтобы в Молдове не было пророссийского населения, нужно отключить людей от каналов», – сказал он.

По оценке Матвейчева, этот курс прослеживается уже достаточно давно. «То, что сейчас парламент сформирован наполовину антироссийскими силами – это было сделано искусственно. Например, гастрарбайтерам в России, а их огромное количество – сотни тысяч людей – не дали возможность проголосовать. Открыли пару участков, никто на них не пошел. Зато было открыто огромное количество участков в Румынии, в Италии. Плюс, была абсолютно непрозрачная система подсчета голосов, огромные фальсификации. Сняли партию Ренато Усатого, который был популярным политиком, пророссийским, и смог бы набрать значительное число голосов», – подчеркнул политолог.

Москва, Мария Вяткина

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