Молдавия скатилась к тоталитарной русофобии: Москва пообещает ответ на запрет вещания российского ТВ

Москва намекнула Кишиневу, что за русофобским решением о запрете в Молдавии российских новостных и информационно-аналитических телепередач, последуют ответные меры. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В российском внешнеполитическом ведомстве с «сожалением констатировали», что акт «откровенной дискриминации российских СМИ» носит последовательный характер и является «очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе.

«То, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения», – подчеркнула Захарова.

Российская сторона также обратила внимание, что в этой ситуации снова видна западная политика двойных стандартов.

«Интересно также было бы услышать оценку официальных представителей европейских структур по поводу того, насколько столь рьяное стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны соответствует общеевропейским ценностям», – сказала официальный представитель МИД РФ и отметила, что ситуация требует реакции ОБСЕ и других международных специализированных институтов.

«Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры», – заверила официальный представитель российского МИДа.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в июне находящаяся у власти в стране Демократическая партия (ДПМ) внесла в парламент законопроект о борьбе с иностранной пропагандой, который предусматривает ограничение вещания на территории страны российских телеканалов, так как это «абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности» Молдавии. Президент республики Игорь Додон тогда заявил, что «всеми доступными средствами» будет блокировать законопроект и отказался его подписывать.

22 декабря парламент Молдавии повторно принял закон, согласно которому в республике должна быть запрещена трансляция новостных и информационно-аналитических передач из России. Инициативу поддержали 59 из 69 депутатов.

Накануне, 10 января, спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Додона утвердил закон.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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