Кишинев доигрался: Россия готовит ассиметричный ответ будущей румынской провинции

Государственность «маленькой страны в центре Европы» – Молдавии – находится под угрозой: республику уже в ближайшее время может оккупировать Румыния. При этом помощи ждать уже почти не от кого – местные власти пытаются окончательно «развести» бывшие братские народы России и Молдавии, принимая, в частности, законопроект, который запрещает в республике трансляцию российских новостных и информационно-аналитических телепередач.

Как считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, действия молдавского правительства вынуждают Россию пойти на ответные асимметричные меры.

Эксперт выразил уверенность, что закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о телевидении и радио был принят вопреки желанию народа Молдавии.

«Несмотря ни на что – на позицию президента, мнение большинства граждан, – приняли подобный уродливый закон об ограничении вещания российских СМИ. Это, в первую очередь, нарушает права самих граждан Молдавии и базовые европейские ценности, которые декларирует нынешнее молдавское руководство. Но за декларациями стоит желание продлить как можно дольше существование этого полицейско-олигархического режима по обслуживанию интересов одного человека, хозяина Молдавии Владимира Плахотнюка», – сказал политолог в интервью РИА «Новый День».

Он отметил, что такой антироссийский выпад, несомненно, повлечет реакцию со стороны РФ, и меры будут ассиметричные. «Отключить молдавские телеканалы или ограничить вещание молдавских СМИ мы не можем – не существует молдавского вещания и молдавских СМИ на территории России по причине их неактуальности для нашего медиапространства», – пояснил политолог.

По его оценке, наверняка будут разорваны контракты с фирмами хозяина Молдавии Владимира Плахотнюка, который по совместительству является и лидером правящей партии, и контролирует парламент, министерства и другие органы власти, и, «по сути, является архитектором этого полицейско-олигархического режима имени себя любимого».

«Я думаю, что наконец будут разорваны контракты с его фирмами на ретрансляцию центральных российских телеканалов, развлекательных программ, на которых он в своей маленькой Молдавии активно зарабатывает, между прочим, – поскольку в российское телевидение крайне популярно в Молдавии», – сказал Мартынов.

Он напомнил, что у Плахотнюка, против которого в РФ возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, есть многолетний контракт с Первым каналом. «Такие ограничительные меры вполне реальны. Расторгнут и все, без объяснения причин», – отметил эксперт и добавил, что Россия может принять целый ряд подобных ассиметричных мер.

По его оценке, уже в ближайшее время ситуация в Молдавии «каким-то образом разрешится». «Важно отметить, что у российских правоохранителей появлялись серьезные вопросы к Владимиру Плахотнюку по поводу совершения ряда преступлений на территории Российской федерации. Он еще и ко всему прочему имеет и российский паспорт», – сказал эксперт.

Вместе с тем Мартынов выразил озабоченность тем, как развивается ситуация в Молдавии. «Маленькое государство в центре Европы идет таким путем, что лишний раз подтверждает статус полицейско-олигархического режима. Речь идет о том, что планомерно и системно разрушается государственность Молдавии», – считает политолог.

Он пояснил, что все больше руководящих постов в Молдавии сейчас занимают граждане Румынии. «Это и недавнее назначение на пост министра обороны гражданина Румынии (Евгений Стурза), и новогодние назначения: как раз, когда временно отстраняли президента, который отказывался подписывать соответствующие указы, были назначены еще 6 министров – граждан Румынии», – напомнил он.

«Идет такая подмена молдавской государственности на румынскую провинцию. Я думаю, однажды проснувшись, молдаване вокруг себя увидят Румынию. И скорее всего, если такое случится, молдаване больше никогда не получат национальную государственность. Они будут румынами, а тех, кто считают себя молдаванами, будут просить уехать за Днестр, как это уже бывало с 1917 до 1940 года», – сказал политолог и добавил, что в этот период огромное число молдавских граждан бежало от румынской оккупации в Приднестровье.

«Такую же участь в ближайшие годы, но, может быть, в другом, более современном виде, приготовил для молдавского народа его руководитель (Плахотнюк)», – отметил Мартынов.

В этой связи эксперт выразил уверенность, что нынешний президент Молдавии Игорь Додон «не в состоянии противодействовать подобным процессам», поэтому рассчитывать, что он сможет как-то переломить ситуацию – бесполезно.

«Максимум на что он оказался способен – писать гневные посты на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Там он возмущается, но на деле не предпринимает ничего, чтобы изменить ситуацию, продолжая сидеть на мягком кресле, жить в президентской резиденции и решать вопросы, которые ему еще позволяет решать этот полицейско-олигархический режим», – сказал политолог.

«Вчера он (Додон) даже вроде говорил о консолидации, мобилизации и выводе людей на улицы, но, на мой взгляд, это все сильно запоздалые меры. Мне проставляется, что еще первый раз, осенью, когда с ним поступили подобным образом (временно ограничили его полномочия), он должен был подать в отставку и потребовать немедленных досрочных президентских и парламентских выборов», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Вяткина

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