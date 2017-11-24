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Пятница, 24 ноября 2017, 11:00 мск

Скандалы и происшествия

Жительница Пермского края осуждена за отказ лечить сына с ВИЧ

Жительница Пермского края осуждена за отказ лечить сына с ВИЧ

Суд в городе Краснокамске Пермского края вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая отказывалась лечить своего восьмилетнего ВИЧ-инфицированного сына. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности ребенку и приговорена к полутора годам ограничения свободы, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ. По данным местных СМИ, подсудимая раскаялась и признала свою вину.

Жительница Краснокамска не давала мальчику лекарства от ВИЧ с июня 2014 года и не водила его к врачам. Мать объяснила, что перестала давать медпрепараты сыну, так как, по ее мнению, от них ребенку становилось хуже. Преступное бездействие женщины привело к тому, что смертельно опасная болезнь прогрессировала, что стало причиной смерти ребенка. Мальчик скончался дома 14 августа 2017 года.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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