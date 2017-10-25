Мать довела до смерти сына с диагнозом ВИЧ, не давая ему лекарства

Жительница Пермского края предстанет перед судом за смерть своего ВИЧ-инфицированного восьмилетнего сына после отказа от лечения. Ребенок скончался в августе этого года.

По информации следствия, 28-летняя мать, жительница Краснокамска, не давала мальчику лекарства от ВИЧ с июня 2014 года и не водила его к врачам. Преступное бездействие матери привело к тому, что смертельно опасная болезнь прогрессировала, что стало причиной смерти ребенка. Мальчик скончался дома 14 августа 2017 года. В отношении его нерадивой матери было возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дата заседания пока не назначена.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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