В Новосибирске у матери забрали ребенка с ВИЧ за отказ от лечения

Жительница Новосибирска отказалась от проведения терапии своей новорожденной дочери с диагнозом ВИЧ. В результате органы опеки изъяли ребенка и против воли матери направили на лечение.

По словам медиков, женщина знала о своем ВИЧ-статусе, но отказывалась проходить химиопрофилактику в течение беременности. Она написала несколько письменных отказов. Когда у нее родилась девочка, ВИЧ-диссидентка отказалась и от лечения младенца, пишет агентство «НГС.Новости».

«Но соблюдая интересы ребенка, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конституционные его права на охрану здоровья, решением администрации района, где находился этот ребенок, органами опеки ребенок был изъят из этой семьи и помещен в детскую больницу для проведения химиопрофилактики», – сообщила главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Новосибирской области Елена Фаст.

После курса химиопрофилактики девочка будет находиться на диспансерном наблюдении.

На прошлой неделе суд в городе Краснокамске Пермского края вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая отказывалась лечить своего восьмилетнего ВИЧ-инфицированного сына. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности ребенку и приговорена к полутора годам ограничения свободы.

В августе в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфицированная девочка скончалась из-за того, что верующие родители отказались проводить антиретровирусную терапию. Врачи и правозащитники несколько лет боролись за жизнь ребенка, в том числе и в суде, однако в семье девочку считали здоровой и не давали ей необходимые препараты.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 01.12.17

Смертельный укол: в Люберцах умерла 4-месячная девочка после инъекции. / Крупная «тюремная» афера в Подмосковье: подменили 40 тонн говядины. / Суд продлил срок ареста поджигателю ККТ «Космос» Денису Мурашову. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»