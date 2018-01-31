В Тюмени осудили мать, сгубившую отказом от лечения больную СПИДом дочь

В Тюмени суд вынес приговор 34-летней женщины, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в суде было доказано, что с ноября 2013 года осужденная была осведомлена, что заражена вирусом иммунодефицита человека. В июне 2014 года она родила дочь, но игнорировала рекомендации врачей и кормила ребенка грудным молоком.

Кроме того, она отказалась обследовать ребенка на ВИЧ-инфекцию, а также принимать лекарственных препаратов и наблюдать к ее саму, так и дочь. Она неоднократно писала соответствующие заявления, лишив тем самым свою дочь медицинской помощи и лишив врачей возможности контролировать состояние здоровья ребенка и лечить ее. В результате действий осужденной девочка умерла в апреле 2017 года от ВИЧ-инфекции.

В июле 2017 года приговором суда первой инстанции уголовное дело в отношении обвиняемой было прекращено, после чего прокуратура внесла апелляционное представление на постановление суда. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, удовлетворив представление прокуратуры, направила материалы уголовного дела на новое рассмотрение. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

К сожалению, подобные случаи в России не редкость. Так, в конце прошлого года органы опеки изъяли новорожденную девочку у жительницы Новосибирска из-за отказа последней лечить ее от ВИЧ. По словам медиков, женщина знала о своем ВИЧ-статусе, но отказывалась проходить химиопрофилактику в течение беременности. Она написала несколько письменных отказов. Когда у нее родилась девочка, ВИЧ-диссидентка отказалась и от лечения младенца.

«Но соблюдая интересы ребенка, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конституционные его права на охрану здоровья, решением администрации района, где находился этот ребенок, органами опеки ребенок был изъят из этой семьи и помещен в детскую больницу для проведения химиопрофилактики», – сообщила главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Новосибирской области Елена Фаст. После курса химиопрофилактики девочка будет находиться на диспансерном наблюдении.

В конце ноября суд Краснокамска (Пермский край) вынес приговор 28-летней местной жительнице, которая отказывалась лечить своего восьмилетнего ВИЧ-инфицированного сына. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности ребенку и приговорена к полутора годам ограничения свободы. Как писал «Новый День», в августе в Санкт-Петербурге ВИЧ-инфицированная девочка скончалась из-за того, что верующие родители отказались проводить антиретровирусную терапию. Врачи и правозащитники несколько лет боролись за жизнь ребенка, в том числе и в суде, однако в семье девочку считали здоровой и не давали ей необходимые препараты.

Тюмень, Иван Гридин

Тюмень. Другие новости 31.01.18

В Верхней Пышме мужчина задержан за истязание матери. / В Мурманске бандиты выкрали бизнесмена и требовали выкуп. / Участнику пальбы в детском лагере изменили приговор: вместо обязательных работ – 8 лет строгача. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»