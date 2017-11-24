Десятки школьников в Липецке попали в больницу из-за мобильного приложения с аудионаркотиком

В Липецке около 30 школьников попали в больницу с признаками отравления. Детей начало тошнить прямо на уроке. Кроме того, они жаловались на головную боль и судороги. По одной из версий, дети могли пострадать из-за мобильного приложения с ультразвуком, которое негативно влияет на психику человека. Речь идет о так называемом аудионаркотике. Расследованием инцидента занялись прокуратура и Следственный комитет.

По данным регионального управления СКР, сегодня днем в областную больницу в Липецке с подозрением на отравление были доставлены ученики 8 класса средней школы №35 села Ссёлки. Во время занятий более 20 детей пожаловались на головную боль и тошноту, после чего были немедленно госпитализированы. По словам начальника управления ГО и ЧС города Липецка Николая Новикова, в пятницу около 11:00 о резком ухудшении состояния здоровья детей спасателям сообщила директор школы. В школу были направлены сразу несколько бригад скорой медицинской помощи. В связи с происшествием Следственный комитет начал проверку.

«По одной из версий, причиной плохого самочувствия мог стать внешний раздражитель слуха, который школьники скачали в качестве приложения на телефон и включили во время уроков», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе расследования будут рассмотрены все возможные версии произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают точное число пострадавших школьников и выясняют все обстоятельства происшествия. Сыщики опрашивают сотрудников больницы, учителей, самих учеников и их родителей.

В мэрии, в свою очередь, указали, что никто из пострадавших учеников в школьной столовой сегодня не обедал. «По предварительным данным речь идет о непищевом отравлении. Какое неизвестное средство могло его вызвать, медики и правоохранительные органы сейчас пытаются установить», – говорится в сообщении горадминистрации.

Свою проверку начала и региональная прокуратура. «В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности педагогического коллектива по проведению с подростками воспитательной работы, органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, самих подростков, а также их законных представителей», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

По данным администрации Липецка, в больницу доставлены 28 школьников. Ранее СМИ сообщали о госпитализации 12 детей. Сейчас детей обследуют специалисты токсикологического отделения. Со слов детей, кто-то из одноклассников скачал на телефон мобильное приложение, издающее неприятные звуки, и запустил его в классе во время занятий, после чего детей стало тошнить, они жаловались на головокружение, головную боль, передают СМИ. У некоторых пострадавших наблюдались судороги. Медики отмечают, что жизни детей ничего не угрожает. Они характеризуют состояние пострадавших как удовлетворительное.

В ходе проверки специалисты проведут несколько экспертиз, в том числе на наличие в школьных классах ядовитых веществ. Также будут взяты пробы в столовой, сообщает most.tv. В настоящее время в школе работают представители силовых структур, медики, экстренно созданная комиссия городского департамента образования.

Липецк, служба информации РИА «Новый День»

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