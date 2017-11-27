СКР не знает причину массового недомогания липецких школьников

Следователям неизвестна точная причина, по которой 28 школьников в Липецкой области попали в больницу. Медики исключили пищевое отравление. Основная версия – поражение некими звуковыми волнами, которые испускал мобильник одного из детей.

Напомним, 24 ноября в больницу с подозрением на отравление были доставлены дети в возрасте от 10 до 14 лет, все они обучались в средней школе № 35 села Ссёлки. Школьники жаловались на головную боль, тошноту и головокружение.

На сегодняшний день в медицинском учреждении остались три ребенка, их заболевания не связаны с этим инцидентом. Все дети были отправлены домой после обследования. Врачи исключили пищевое отравление, по их словам, недомогание могло возникнуть из-за воздействия внешних факторов, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Следователи не исключают, что повлиять на самочувствие детей могла программа со звуком, запущенная в мобильном приложении. Правоохранителям еще предстоит выяснить, как этот ультразвук или излучение повлияло на здоровье детей.

О том, что версия с аудиоотравлением рассматривается СКР как основная, также заявил мэр Липецка Сергей Иванов, пишет портал «GOROD48». «Подтверждаю, что эта версия сейчас – основная. Для ее подтверждения телефоны пострадавших детей отданы Следственным комитетом для проведения соответствующих экспертиз», – сказал градоначальник.

Липецк, Зоя Осколкова

Липецк. Другие новости 27.11.17

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