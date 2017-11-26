Жестоким избиением младенца в Подмосковье занялась детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области взяла под контроль ситуацию с избиением двухмесячного младенца в Наро-Фоминске. В рукоприкладстве заподозрили юных родителей малыша. Сейчас проводится проверка семьи пострадавшего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена в Подмосковье Ксении Мишоновой.

Родители младенца, попавшего накануне в больницу с серьезными травмами, утверждают, что он упал с пеленального столика, отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

«Судя по характеру и тяжести полученных ребёнком травм, у врачей были все основания не поверить этому и сообщить в правоохранительные органы», – добавили в пресс-службе, отметив, что «окончательные выводы можно будет сделать по завершении всех проверок». В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза в связи с получением травм младенцем, передает РИА «Новости».

Известно, что это второй ребёнок 17-летней матери, первого она родила в 14 лет. Отцу малыша – 21 год. Оба родителя уже прошли тест алкогольное и наркотическое опьянение, результат – отрицательный.

Проверку информации об избиении двухмесячного ребенка начали региональное управление Следственного комитета, полиция и органы опеки.

Как сообщал «Новый День», накануне в приёмное отделение Наро-Фоминской районной больницы №1 поступил двухмесячный ребёнок с различными телесными повреждениями. У младенца диагностированы перелом теменной и затылочной костей черепа, переломы нескольких рёбер, левого бедра, отмечали СМИ. В избиении малыша заподозрили его родителей. Отмечалось, что несовершеннолетняя мать малыша живёт в неблагополучной семье.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.17

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