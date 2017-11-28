Экс-главу забайкальского минздрава взяли за откат в 16 млн рублей

Экс-министр здравоохранения Забайкальского края Михаил Лазуткин задержан в Хабаровске по подозрению в крупном взяточничестве, сообщает краевое управление Следственного комитета РФ. По данным ведомства, Лазуткин в период работы в должности краевого министра получил 16 млн рублей в качестве откатов при поставке высокотехнологичного медицинского оборудования. Также был задержан его подчиненный, его подозревают в получении взятки в размере 1,6 млн рублей.

Экс-министр и чиновник минздрава Забайкальского края за мзду обеспечивали победу фирм в аукционах на поставку медтехники в учреждения региона, полагает следствие. По версии следователей, организатором схемы откатов был Лазуткин. Возбуждено уголовное дело ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Всего в деле фигурируют 5 человек, в том числе трое руководителей коммерческих фирм, занимающихся поставкой медтехники. В настоящее время двое топ-менеджеров арестованы, еще один находится на подписке о невыезде.

Лазуткин был задержан сегодня в городе Хабаровске и доставлен в Читу. Дома у него и по месту работы проведены обыски. В настоящее время следователи допрашивают Лазуткина, решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения.

Отметим, что Лазуткин был отправлен в отставку с поста министра в апреле 2016 года. Затем он возглавил Дальневосточную дирекцию здравоохранения РЖД.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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