Глава Туапсе задержан с крупной взяткой

Силовики задержали главу Туапсе Александра Чехова при получении им крупной суммы денег. По факт получения градоначальником денег организована доследственная проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Ранее в интернете появилось видео задержания и допроса главы Туапсе Александра Чехова. На вопрос силовика, что находится в пакете, который градоначальник держит в руках, задержанный ответил, что не знает, а пакет ему вручил друг по случаю дня рождения. «Организована доследственная проверка по данному поводу. Будет принято процессуальное решение по ее результатам», – отметила представитель ведомства.

По данным местных СМИ, в пакете находилась крупная сумма денег. По предварительной версии, глава Туапсе получил взятку за признание аварийным одного из домов в городе. В инстаграме издания «Ваш голос Кубань» сообщается, что в пакете было 2 из 7 млн рублей, которые предположительно запросил мэр.

Туапсе, Иван Гридин

Туапсе. Другие новости 08.12.17

Феминистку Лизу Ветрову суд оштрафовал на десять тысяч рублей. / В Подмосковье задержан бизнесмен: отвечал за противопожарную безопасность в сгоревшем торговом центре. / «Их самих судить надо». Муж «асбестовской отравительницы» назвал приговор актом террора. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»