Главу налоговой инспекции в Сочи лишили должности за неуплату налогов

Начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в городе Сочи поплатился должностью за неуплату налогов на крупную сумму, сообщает прокуратура Краснодарского края.

В ходе проверки был выявлен незадекларированный доход чиновника. Оказалось, что глава налоговой инспекции сдавал жилье курортникам, но предпочитал не платить налоги с дополнительного дохода.

Общая площадь помещений, которые чиновник сдавал в аренду отдыхающим, составляла 700 квадратных метров. В настоящее время принимаются меры по возмещению в казну его задолженности, отметили в надзорном ведомстве.

Всего с начала года на Кубани своих постов лишились 65 государственных и муниципальных служащих за сокрытие доходов почти на 300 млн рублей, передает «Интерфакс», ссылаясь на прокуратуру.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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