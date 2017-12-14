В воронежском селе пациент больницы попал в реанимацию после капельницы, еще пять человек пострадали

Несколько жителей села Орлово Новоусманского района Воронежской области почувствовали недомогание после того, как им поставили капельницу в местной больнице. Один пациент даже попал в реанимацию. Его родственница обратилась в прокуратуру с просьбой проверить медицинское учреждение.

«11 декабря 2017 года в прокуратуру Новоусманского района поступило обращение местной жительницы о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее брату в Орловской участковой больнице БУЗ ВО «Новоусманская РБ»», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Мужчина находился на лечении в Орловской участковой больнице, после процедуры его здоровье ухудшилось, он почувствовал головокружение и тошноту. Пациента перевели в реанимационное отделение Новоусманской районной больницы, однако и там ему не стало лучше, тогда больного отправили в реанимацию Воронежской областной клинической больницы № 1, в которой он находится по настоящее время.

Затем выяснилось, что после такой же капельницы подобные симптомы наблюдали еще у пяти человек. Предположительно, причиной резкого ухудшения здоровья стало отравление медицинскими препаратами, сообщает областное управление СКР, которое проводит доследственную проверку.

Кроме того, районная прокуратура направила обращение в департамент здравоохранения Воронежской области и управление Росздравнадзора.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 14.12.17

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