Воронежским медикам грозит «уголовка» из-за отравления пациентов лекарствами

СКР возбудил уголовное дело после того, как в больнице села Орлово Новоусманского района Воронежской области пациенты почувствовали недомогание после капельницы. По версии следствия, речь идет об отравлении лекарственным препаратом.

Как ранее писал «Новый день», в прокуратуру обратилась сестра одного из пациентов. Мужчина находился на лечении в Орловской участковой больнице, после процедуры его здоровье ухудшилось, он почувствовал головокружение и тошноту. Пациента перевели в реанимационное отделение Новоусманской районной больницы, однако и там ему не стало лучше, тогда больного отправили в реанимацию Воронежской областной клинической больницы № 1. У мужчины диагностировали почечную и печеночную недостаточность.

Затем выяснилось, что после такой же капельницы подобные симптомы наблюдались еще у пяти человек. Предположительно, причиной резкого ухудшения здоровья стало отравление медицинскими препаратами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». «Следователями СК выполняются мероприятия, направленные на установление всех без исключения обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления», – сообщает пресс-служба СКР.

Воронеж, Зоя Осколкова

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