В Карачаево-Черкесии идет спецоперация: силовики ловят опасных боевиков

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в понедельник с 09:30 мск в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

Спецоперация проводится в горно-лесистой местности. Силовики устанавливают местонахождение и принимают меры к задержанию «вооруженных преступников, скрывающихся от органов правопорядка», в целях «недопущения терактов и минимизации их последствий», отметили в ведомстве. Где именно проводится спецоперация, не уточняется. Стоит отметить, что в Зеленчукском районе находится всесезонный горнолыжный курорт «Архыз».

Оперативный штаб КТО призвал население не посещать район проведения силовой операции и просит граждан «оказывать необходимое содействие силам правопорядка».

Как сообщал «Новый День», накануне в дагестанском селе Губден в результате контртеррористической операции были уничтожены 3 боевика, подозреваемые в совершении терактов, среди них главарь бандформирования. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), потерь среди правоохранителей и мирных жителей нет.

Один из ликвидированных боевиков в прошлом был депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе Дагестана. Его удостоверение было найдено в ходе осмотра места спецоперации. В бытность депутатом боевик был пособником террористов, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Черкесск, служба информации РИА «Новый День»

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