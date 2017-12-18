Убитый в Дагестане боевик был депутатом

Один из боевиков, ликвидированный в ходе спецоперации в Дагестане, в прошлом был депутатом. Он был пособником террористов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«Один из ликвидированных, Магомед-Хабиб Касимов, одиннадцать лет назад являлся депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе. Его удостоверение было найдено в ходе осмотра места спецоперации», – рассказал собеседник агентства.

Накануне в дагестанском селе Губден проходила контртеррористическая операция. Силовики уничтожили трех боевиков, подозреваемых в совершении терактов, среди них главарь банформирования. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 18.12.17

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