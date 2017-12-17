В Дагестане ликвидирован главарь банды

В дагестанском селе Губден завершилась контртеррористическая операция. Силовики уничтожили трех боевиков, подозреваемых в совершении терактов, среди них главарь банформирования. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

По предварительным данным, один из убитых Алигаджи Хамутаев руководил террористической группировкой. В НАК не уточнили название банды. Боевик перешел на нелегальное положение в 2011 году. По информации правоохранителей, он повинен в убийстве восьми гражданских лиц, а также нападение на автоколонну одного из подразделений МВД, передает РБК.

Режим КТО был введен в административных границах села Губден накануне по решению начальника республиканского управления ФСБ РФ. Проводились адресные проверки и подворовые обходы, силовики отрабатывали оперативную информацию о местонахождении в населенном пункте боевиков.

Выйти на след преступников удалось еще в субботу днем. Бандиты укрылись в частном доме. Спецназ ФСБ заблокировал выходы из здания, жителей соседних домов эвакуировали. Силовики отложили штурм из-за наступления темноты и вступили в перестрелку с боевиками уже в воскресенье.

В настоящее время проводится опознание двух других ликвидированных боевиков. В доме, где они скрывались, нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

В НАК уточнили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди правоохранителей нет.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 17.12.17

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