В Дагестане силовики уничтожили боевика, перестрелка продолжается

В Дагестане правоохранительные органы заблокировали частный дом, в котором укрываются бандиты. Злоумышленники открыли огонь, ответными выстрелами убит один из боевиков. Перестрелка продолжается.

Выйти на след боевиков удалось еще в субботу днем в ходе контртеррористической операции (КТО). Бандиты укрылись в частном доме в селе Губден Карабудахкентского района. Точное число преступников неизвестно, они открыли огонь по стражам порядка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Позже появилась информация, что в ходе операции ликвидирован по крайне мере один боевик. «Перестрелка продолжается. Из дома продолжают стрелять», – сказал собеседник агентства в силовых структурах республики.

Режим КТО был введен в административных границах села Губден накануне по решению начальника республиканского управления ФСБ РФ. Проводились адресные проверки и подворовые обходы, силовики отрабатывали оперативную информацию о местонахождении в населенном пункте боевиков.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 17.12.17

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