Устроивший взрыв в Ставрополе боевик – член ликвидированной в КЧР банды

Предполагаемый преступник, взорвавший гранату в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, был ликвидирован. Об этом сообщил глава администрации Промышленного района города Дмитрий Семенов, передает РИА «Новости».

Ранее появились сообщения, что в многоэтажке на окраине Ставрополя произошел взрыв. «Сначала соседи подумали, что произошел взрыв бытового газа и вызвали спасателей. Однако из квартиры кричали «не подходи, убью». На место выехал СОБР Росгвардии», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Из жилого дома были эвакуированы 130 жильцов. По предварительным данным, мужчина отказался сдаться и забаррикадировался в квартире. Силовики произвели штурм и ликвидировали преступника. Им оказался 25-летний житель Карачаево-Черкесии. Он предположительно являлся членом недавно ликвидированной Зеленчукской группы боевиков. «Видимо, он мастерил взрывное устройство. Все обстоятельства выясняются», – рассказал источник.

По словам Дмитрия Семенова, после обыска квартиры, в которой проживал злоумышленник, жильцам дома разрешили вернуться домой. «Опасности нет, иначе людей бы обратно не пустили», – заверил чиновник.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в понедельник утром был введен режим КТО и объявлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. В ходе контртеррористической операции в горно-лесистой местности Зеленчукского района КЧР силовики ликвидировали пять боевиков. На месте проведения операции было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 20.12.17

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