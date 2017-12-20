На юге России предотвратили крупный теракт

Силовики нашли мощную самодельную бомбу в квартире мужчины, устроившего взрыв в ставропольской многоэтажке в ночь на среду, 20 декабря.

Саперы оценили мощность взрывного устройства в 5 кг в тротиловом эквиваленте. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи, передает «Интерфакс», ссылаясь на источник в силовых структурах. Не исключено, что бомба была предназначена для совершения резонансной террористической атаки.

Как сообщал «Новый День», злоумышленник взорвал гранату в одной из квартир многоэтажного жилого дома на окраине Ставрополя. Взрывник отказался сдаться спецназу Росгвардии и забаррикадировался в квартире, после чего был убит в ходе штурма. Преступником оказался 25-летний житель Карачаево-Черкесии. Он предположительно являлся членом недавно ликвидированной в Карачаево-Черкесии зеленчукской группы боевиков. Жильцы дома были эвакуировали. После завершения спецоперации и проверки на месте происшествия жильцы вернулись в свои квартиры.

Напомним, в ходе контртеррористической операции в горах Зеленчукского района Карачаево-Черкесии в понедельник, 18 декабря, были уничтожены 5 боевиков. На месте проведения спецоперации было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами.

Ставрополь, служба информации РИА «Новый День»

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