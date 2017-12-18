В Карачаево-Черкесии убили 5 боевиков в ходе спецоперации

В результате контртеррористической операции в Карачаево-Черкессии уничтожены 5 боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В Карачаево-Черкесской Республике в ходе КТО нейтрализованы пятеро бандитов», – говорится в сообщении НАК.

Как информировал «Новый День», с 9:30 мск понедельника в Зеленчукском районе КЧР был введен режим контртеррористической операции. В оперативном штабе сообщили, что силовики проводят спецоперацию в «горно-лесистой местности», оно точный адрес не уточнили. Отмечалось, что принимаются меры к задержанию «вооруженных преступников, скрывающихся от органов правопорядка» в целях «недопущения терактов». «Интерфакс» сообщал, что несколько бандитов скрылись от силовиков на машине в горах в 4-5 километрах южнее станицы Зеленчукской.

Силовики обратились с просьбой к населению не посещать район проведения силовой операции и «оказывать необходимое содействие силам правопорядка».

В воскресенье, 17 декабря, в дагестанском селе Губден в результате спецоперации были уничтожены 3 боевика, подозреваемые в совершении терактов, среди них главарь бандформирования. По данным НАК, потерь среди правоохранителей и мирных жителей нет.

Один из ликвидированных боевиков в прошлом был депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе Дагестана. Его удостоверение было обнаружено в ходе осмотра места спецоперации. В бытность депутатом боевик был пособником террористов, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Черкесск, служба информации РИА «Новый День»

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