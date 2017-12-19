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Вторник, 19 декабря 2017, 19:26 мск

Скандалы и происшествия

Уничтожены двое боевиков в ходе очередной спецоперации в Дагестане

Фото: nac.gov.ru

В Дагестане силовики в ночь на вторник, 19 декабря, провели очередную контртеррористическую операцию, в результате которой были уничтожены двое боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, личности бандитов уже установлены. Они были «причастны к преступлениям террористической направленности», отметили в ведомстве.

Режим КТО был введен в 00:15 мск в Гумбетовском районе Дагестана. Боевиков обнаружили и уничтожили в селении Игали. В настоящее время силовики выясняют, взаимодействовали ли эти бандиты с ранее убитыми в Карабудахкентском районе тремя боевиками. Отмечается, что эвакуация местного населения жителей не проводилась, пострадавших среди мирных жителей нет.

Как сообщал «Новый День», в дагестанском селе Губден в минувшее воскресенье, 17 декабря, в результате спецоперации были уничтожены трое боевиков, подозреваемых в совершении терактов. Среди них главарь бандформирования, на счету которого убийства восьми человек, а также нападение на автоколонну одного из подразделений МВД РФ, отмечал НАК. Один из ликвидированных боевиков в прошлом был депутатом муниципального собрания в Карабудахкентском районе Дагестана. Его удостоверение было обнаружено в ходе осмотра места спецоперации. По данным СМИ, в бытность депутатом боевик был пособником террористов.

Накануне в ходе спецоперации на окраине станицы Зеленчукская в соседней Карачаево-Черкесии были уничтожены 5 боевиков, присягнувшие на верность запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». По предварительным данным силовиков, среди них находился главарь бандгруппы. Ликвидированные бандиты, по информации НАК, готовили теракты в местах массового пребывания людей.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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