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Четверг, 15 февраля 2018, 13:20 мск

Скандалы и происшествия

В Дагестане идет спецоперация: силовики ловят боевиков и их сообщников

Фото: nac.gov.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета по республике.

Режим КТО введен в 11:50 в административных границах Унцукульского района, сообщили силовики. Представители силовых структур ведут поиск боевиков и их пособников.

Как сообщал «Новый День», в Дагестане силовики 17 и 19 декабря прошлого года провели две спецоперации, в ходе которых было уничтожено 5 боевиков, подозреваемых в совершении терактов.

Махачкала, служба информации РИА «Новый День»

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