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Среда, 20 декабря 2017, 15:43 мск

Скандалы и происшествия

Красноярская чиновница получила реальный срок за махинации с жильем

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему заместителю главы города Боготола. Как сообщили в пресс-службе СКР, она признанна виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ).

В суде установлено, что в 2014-2015 годах замглавы города по правовым и экономическим вопросам договорилась со своей знакомой, чтобы та выступила в качестве подставного лица. Используя свое служебное положение, чиновница подделала договоры социального найма жилых помещений. Это позволило создать видимость проживания знакомой и ее сына в жилом доме, признанном аварийным и подлежащем расселению в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Аналогичным способом обвиняемая оформила муниципальное жилье в пользу своей матери. Таким образом обвиняемая оформила в пользу своей родственницы и других подставных лиц право собственности на 3 муниципальные квартиры в многоквартирном доме, находящемся в Боготоле. Общая стоимость «приобретенных», квартир превысила 6 млн рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 20.12.17

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