В США россиянин ранен в уличной перестрелке

В США гражданин России получил огнестрельное ранение. Российские дипломаты держат связь с родственниками пострадавшего мужчины и полицией.
Инцидент произошел 19 декабря в городе Питтсбург штата Пенсильвания. Россиянин был ранен, когда проезжал на автомобиле мимо места, где произошла перестрелка. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
«Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие», – говорится в сообщении дипломатического ведомства в Твиттер.
Питтсбург, Зоя Осколкова
Питтсбург. Другие новости 21.12.17
Норовирус на круизных лайнерах США подхватили более 540 человек. / В Карпинске ищут пропавшего без вести мужчину (ФОТО). / В шахте в Кузбассе заблокированы трое горнорабочих. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»