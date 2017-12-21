В США россиянин ранен в уличной перестрелке

В США гражданин России получил огнестрельное ранение. Российские дипломаты держат связь с родственниками пострадавшего мужчины и полицией.

Инцидент произошел 19 декабря в городе Питтсбург штата Пенсильвания. Россиянин был ранен, когда проезжал на автомобиле мимо места, где произошла перестрелка. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

«Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и с правоохранительными органами. Оказывается необходимое содействие», – говорится в сообщении дипломатического ведомства в Твиттер.

Питтсбург, Зоя Осколкова

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