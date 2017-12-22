Стена пятиэтажки рухнула в Ивановской области, эвакуированы более 50 человек

В городе Юрьевец в Ивановской области рухнула стена пятиэтажного двухподъездного жилого дома, сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, информация об обрушении внешней стены одного из подъездов многоквартирника по адресу: улица Пушкина, 33а поступила спасателям сегодня в 06:15. В результате ЧП никто не пострадал. Из аварийного дома эвакуировано 54 жильца. Люди размещены в одном из городских общежитий. Сейчас на месте ЧП ведется разбор завалов.

Известно, что дом построен в 1978 году. Причины обрушения устанавливаются. По предварительной информации, стена могла рухнуть из-за ветхости конструкции или просадки фундамента. Накануне жильцы слышали треск стены, но в оперативные службы обращаться не стали.

Также сообщается, что на место происшествия направлен диагностический комплекс «Струна» из Нижнего Новгорода для оценки состояния несущих конструкций дома.

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

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