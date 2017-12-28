В Сочи учитель лишилась работы за правду о плачевном состоянии школы

Сочинская учительница была со скандалом уволена после того, как сняла видеоролик, в котором показала жуткое состояние помещений, где обучаются дети. По словам педагога, администрация школы сфабриковала жалобы родителей, чтобы выгнать ее.

Елена Носова работала учителем биологии в МОБУ СОШ №4, сообщает портал SOCHI.COM. Женщина не смогла терпеть условия, в которых получают образование дети, и записала видео. На кадрах запечатлен один из классов школы: дверь висит на одной петле, парты исписаны, стулья без спинок, штукатурка отваливается от стен.

Кроме того, педагог сообщила, что в образовательном учреждении наполняемость классов превышает нормы в два раза. В одном классе учатся до 45 человек. В журналах успеваемости даже не хватает места для списка учеников, преподавателям приходится ставить оценки на полях. Детям не хватает мебели, в результате школьники носят стулья из других кабинетов и пишут, держа тетрадь на коленках.

Носова предположила, что халатное и безразличное отношение руководства школы обусловлено отсутствием свободного времени. «Свое рабочее время временно-исполняющий обязанности директора-замдиректора Николаева Елена Анатольевна тратит на подработку – репетиторство по химии», – заявила учительница.

«На мою жалобу о том, что условия труда нарушены и кабинеты не соответствуют нормам, администрация МОБУ СОШ №4 в лице замдиректора Крбащян К. К. дала письменный ответ об отсутствии таких нарушений, а также на эту же жалобу по поручению Президента РФ Путина В. В. Администрация Краснодарского края г. Сочи дала идентичный ответу МОБУ СОШ №4 ответ в письменной форме об отсутствии данных нарушений», – отметил Носова.

После публикации материала управление по образованию и науке администрации Сочи провело служебное расследование, по итогам которого будут приняты меры дисциплинарного взыскания к администрации образовательного учреждения. В школе ведутся ремонтные работы.

Тем временем, автора скандальной видеозаписи уволили. «Администрация школы подговорила против меня несколько родителей, сфабриковав жалобы», – сообщила учительница.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 28.12.17

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