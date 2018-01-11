В сочинской школе, где учителя уволили за правдивое видео, семьи сотрудников живут в подвале

В школе № 4 в Сочи разразился новый скандал. Ранее там уволили учительницу, которая сняла видео о плачевном состоянии помещений, где обучаются дети. Теперь оказалось, что в подвале живут учительские семьи. В городском управлении образования в таком решении жилищного вопроса ничего плохо не видят.

По данным портала Юга.ру, в настоящее время в цокольных помещениях школы живет семь семей педагогов. В управлении по образованию и науке администрации Сочи (УОН) пояснили, что в жилые помещения ведет отдельный вход, соблюдены все меры пожарной безопасности. Кроме того, жильцы платят коммуналку по счетчикам.

По санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам образовательные учреждения не имеют права использовать цокольные этажи для обучения детей. Потому эти площади школа использует для того, чтобы разместить преподавателей. Решение жилищного вопроса – один из методов для привлечения талантливых педагогов в школы курорта.

«На протяжении многих лет проблема обеспечения жильем педагогов школы № 4 города Сочи решалась по-разному. Кто-то из педагогов приобрел жилье по ипотечному кредиту, кто-то приобрел земельный или дачник участок с жилым строением в пригородный зоне, кто-то получил служебное жилье», – пояснили в УОН.

В декабре в той же школе разразился скандал, учительница Елена Носова была уволена после того, как сняла видеоролик, в котором показала жуткое состояние помещений, где обучаются дети. Кроме того, женщина рассказала, что классы переполнены, а мебели не хватает, школьникам приходится писать, держа тетради на коленках.

В результате педагога уволили. Руководство школы заявило, что Носова сделала запись, поставив в класс парты и стулья, которые подлежали списанию. По словам самой учительницы, администрация сфабриковала жалобы родителей, чтобы выгнать ее.

Носова намерена через суд требовать восстановления в должности. Она и рассказала журналистам о том, что на территории школы проживают учительские семьи.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

Сочи. Другие новости 11.01.18

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