Директор школы в Сочи уволился после скандала с видео о плачевном состоянии классов

В Сочи покинул свой пост директор школы №4. Проверка, проведенная в образовательном учреждении, выявила нарушения финансово-хозяйственной деятельности.

«Директор школы №4 был уволен. Он согласился с тем, что недоработал, и написал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщила изданию «Кубань 24» глава управления образования и науки администрации Сочи Ольга Медведева.

По словам представителя мэрии, с 29 января по 1 февраля в школе провели проверку, в ходе которой были обнаружены нарушения финансово-хозяйственной деятельности в учреждении.

Скандал в сочинской школе №4 разразился в декабре, учительница Елена Носова была уволена после того, как сняла видеоролик, в котором показала жуткое состояние помещений, где обучаются дети. Кроме того, женщина рассказала, что классы переполнены, а мебели не хватает, школьникам приходится писать, держа тетради на коленках.

В результате педагога уволили. Руководство школы заявило, что Носова сделала запись, поставив в класс парты и стулья, которые подлежали списанию. По словам самой учительницы, администрация сфабриковала жалобы родителей, чтобы выгнать ее. Носова намерена через суд требовать восстановления в должности.

Затем стало известно, что в подвале этой школы живут учительские семьи. Впрочем, в городском управлении образования заявили, что не видят ничего плохого в таком решении жилищного вопроса.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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