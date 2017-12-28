СКР и прокуратура начали проверку по факту предотвращенной катастрофы в «Шереметьево»

Московское следственное управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку после появления в СМИ сообщений об авиационном инциденте в аэропорту «Шереметьево» с участием самолета А-320 авиакомпании «Аэрофлот» и снегоуборочной техники, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку. Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех участников инцидента, их действиям будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Московской межрайонной транспортной прокуратуры, прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте также проводит проверку по информации, опубликованной в СМИ 28 декабря 2017 года, о возможном авиационном инциденте в «Шереметьево».

При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры к привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности. Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой.

Напомним, ранее появилась информация, что самолет «Аэрофлота» А-320, направлявшийся в Санкт-Петербург, едва не столкнулся со снегоуборочной техникой. Опасная ситуация имела место в аэропорту «Шереметьево». Избежать трагедии удалось в последний момент, сообщал Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел во вторник, 26 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что в 15:23 борт, выполнявший рейс SU020 готовился вылетать в Санкт-Петербург. Пилот уже начал разгоняться по взлетной полосе, когда диспетчер внезапно поднял панику. Выяснилось, что разрешение на взлет экипаж получил по ошибке. Непосредственно на ВПП на пути набирающего разбег для взлета самолета находился снегоуборщик.

Пилоту удалось вовремя прекратить разбег самолета и остановиться посреди летного поля. Диспетчера, который по ошибке направил самолет с пассажирами на тяжелую технику, ждет взыскание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.12.17

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