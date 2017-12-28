Лайнер «Аэрофлота» едва не столкнулся со снегоуборочником в «Шереметьево»

Самолет «Аэрофлота» А-320, направлявшийся в Санкт-Петербург, едва не столкнулся со снегоуборочной техникой. Опасная ситуация имела место в аэропорту «Шереметьево». Избежать трагедии удалось в последний момент, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел во вторник, 26 декабря, но известно о нем стало только сейчас. Отмечается, что в 15:23 борт, выполнявший рейс SU020 готовился вылетать в Санкт-Петербург. Пилот уже начал разгоняться по взлетной полосе, когда диспетчер внезапно поднял панику. Выяснилось, что разрешение на взлет экипаж получил по ошибке. Непосредственно на ВПП на пути набирающего разбег для взлета самолета находился снегоуборщик.

Пилоту удалось вовремя прекратить разбег самолета и остановиться посреди летного поля. Диспетчера, который по ошибке направил самолет с пассажирами на тяжелую технику, ждет взыскание.

Как писал «Новый День», серьезный инцидент случился в начале декабря в «Домодеово». Тогда ошибка египетских пилотов едва не привела к авиакатастрофе. ЧП произошло с грузовым самолетом A-300, следовавшим из Каира. Пилоты неправильно рассчитали траекторию захода на посадку. В результате, когда лайнер был уже в 4 км от полосы, у летчиков сработала сигнализация – датчик предупреждения столкновения с землей. Уточняется, что обычно после такого звука есть лишь 20-30 секунд до катастрофы.

Диспетчеры экстренно расчистили пространство для самолета – было решено увести его на второй круг. Вскоре лайнер успешно приземлился.

Москва, Иван Гридин

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