ЧП в «Домодедово»: египетский самолет был в 30 секундах от катастрофы

Ошибка египетских пилотов едва не привела к авиакатастрофе в московском аэропорту «Домодедово». ЧП произошло с грузовым самолетом A-300, следовавшим из Каира, передает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что пилоты неправильно рассчитали траекторию захода на посадку. В результате, когда лайнер был уже в 4 км от полосы, у летчиков сработала сигнализация – датчик предупреждения столкновения с землей. Уточняется, что обычно после такого звука есть лишь 20-30 секунд до катастрофы.
Диспетчеры экстренно расчистили пространство для самолета – было решено увести его на второй круг. Вскоре лайнер успешно приземлился.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 11.12.17
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